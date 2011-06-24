Динамикой акций сейчас управляет психология участников рынка, а не новостной фон - эксперт

Динамикой рисковых активов сейчас управляет психология участников рынка, а не изменение в структуре новостного фона.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, паника на рынках рисковых активов в четверг началась с обвала котировок нефти. Если посмотрим на хронологию развития событий, то с легкостью заметим, что, начиная с 15 часов по киевскому времени, снижение котировок нефти опережало снижения рынков акций. Это говорит о том, что снижение рисковых активов было синхронным и не выходило за рамки традиционной ситуации «уход из рисковых активов в безопасные».

Как считает аналитик, «такое поведение рынков, в свою очередь, говорит о том, что информационные поводы для ухудшения настроений исчерпались и инвесторы реагируют на технические факторы по инерции. В такой ситуации активным трейдерам следует использовать резкие движения ведущих индексов для открытия позиций против рынка».

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, в ходе вчерашней торговой сессии значение фьючерсов на индекс S&P 500 снижалось почти на 2%, а пик пессимизма пришелся на 18 часов по киевскому времени (т.е. спустя полчаса после закрытия Украинской биржи). При этом американские площадки завершили день на оптимистичной ноте. Индекс S&P 500 по итогам сессии потерял лишь 0,3%, а индекс NASDAQ и вовсе закрылся на положительной территории. «В результате панические настроения на рынках акций улетучились также внезапно, как и возникли в ходе вчерашних торгов», – подчеркнул аналитик.