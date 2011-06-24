Эксперты: украинские акции на зарубежных рынках вчера были менее подвержены распродажам

Украинские акции на зарубежных фондовых рынках вчера были в меньшей степени подвержены распродажам, чем на отечественных биржах.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, среди лидеров снижения на зарубежных площадках в четверг оказались типично волатильные акции нефтегазовой компании Cadogan Petroleum (-3,85%), горно-рудной компании Ferrexpo (-2,17%) и агропромышленной компании Avangard (-2,40%).

По словам аналитиков, акции нефтегазового сектора в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику. Бумаги JKX Oil & Gas снизились на 1,29%, тогда как акции Regal Petroleum укрепились на 2,25%. Торги акциями агропромышленных компаний также закрылись разнонаправленно. Astarta Holding потерял 0,50%, Agroton подорожал на 1,91%, Kernel Holding прибавил 0,37%.