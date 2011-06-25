Госинформнауки считает целесообразным создание Национальной венчурной компании

Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины считает целесообразным создание Национальной венчурной компании (НВК).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства, переданного УНИАН.

Согласно предоставленной информации, со ссылкой на заместителя председателя Госинформнауки Валентина ЧЕБОТАРЕВА, Национальная венчурная компания должна развиваться поэтапно. В ведомстве считают, что на первом этапе для работы компании необходимо внести изменения в Налоговый кодекс и внедрить фискальные механизмы поддержки исполнителей инновационных проектов, а также упростить порядок государственной регистрации инновационных проектов, чтобы минимизировать бюрократические преграды.

На втором этапе предусматривается акционирование Национальной венчурной компании путем создания публичного акционерного общества, в котором 100% акций принадлежит государству. Планируется, что венчурная компания будет привлекать средства отечественных и иностранных банков, ЕБРР, Российской венчурной компании и других международных венчурных компаний.

На третьем этапе планируется, что НВК, совместно с инвесторами, на конкурсных принципах будет выбирать компанию по управлению активами и образовывать паевые инновационные фонды общего инвестирования перспективных направлений развития науки и техники.

«...Мы должны вернуться к настоящему пониманию венчурных механизмов и начать применять их системно», - цитирует пресс-служба председателя Госинформнауки Владимира СЕМИНОЖЕНКО.

Справка УНИАН. Венчурный фонд (англ. venture — рискованное предприятие) — инвестиционная компания, работающая исключительно с инновационными предприятиями и проектами (стартапами). Венчурные фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или предприятия с высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. Обычно такие вложения осуществляются в сфере новейших научных разработок, высоких технологий. Как правило, 70-80 % проектов не приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 20-30 % окупает все убытки.