Поддержку глобальным рынкам акций в пятницу оказали результаты саммита ЕС - эксперты

Поддержку глобальным рынкам акций в пятницу, 24 июня, оказали результаты саммита Европейского Союза, где было принято решение о выделении для Греции дополнительной финансовой помощи.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, в пятницу рынок также поддержала статистика из США, где заказы на товары длительного пользования повысились на 1,9%, что оказалось лучше ожиданий рынка. Тем не менее, негативные настроения на рынке были связаны с падением акций крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения - компании Oracle после оглашения квартальных результатов. Как следствие, торги на западных фондовых площадках 24 июня проходили со смешанной динамикой индексов.

Как отмечают аналитики, торги на украинских фондовых биржах в пятницу завершились сильным снижением индексов. Индекс Украинской биржи упал на 1,62%, оказавшись на уровне 2268,65 пункта, а индекс ПФТС - на 1,08%, до 892,63 пункта. Все голубые фишки завершили торги в красной зоне. Акции «Стирола» на Украинской бирже снизились на 5,45% на фоне того, что суд Донецкой области принял к рассмотрению иск «Укртрансгаза», в котором предприятие требует от концерна «Стирол» вернуть долги на сумму 24,5 млн. грн.