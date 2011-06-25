Украинский фондовый рынок сегодня снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов в субботу, 25 июня, снизился на 0,46% – до 888,56 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 5 млн. 329 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,92% – до 2247,84 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 101 млн. 401 тыс. грн., из них на срочном рынке – 11 млн. 479 тыс. грн.