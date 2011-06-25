Кабмин предлагает разрешить приватизацию ряда важных предприятий

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации”.

Как сообщается на сайте ВР, соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте 24 июня.

Законопроектом, в частности, предлагается снять ограничения на приватизацию: объектов Национального космического агентства Украины; имущественных комплексов предприятий, осуществляющих производство основной железнодорожной техники (электровозы, тепловозы, дизель-поезда, вагоны); мобилизационных запасов и имущества хлебоприемочных и хлебозаготовительных предприятий, которые входят в уставный капитал Государственной акционерной компании "Хлеб Украины"; имущественных комплексов предприятий соляной промышленности, кроме государственного предприятия "Артемсоль"; объектов топливно-энергетического комплекса, за исключением тех, которые не подлежат приватизации в соответствии с Законом "О приватизации государственного имущества", приватизируются в порядке, установленном отдельным законом об особенностях приватизации имущества предприятий топливно-энергетического комплекса.