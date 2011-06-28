Украинские фондовые рынки в субботу упали на фоне резкого снижения акций банков – эксперты

Украинские фондовые рынки в субботу, 25 июня, продемонстрировали очередное падение четвертую торговую сессию подряд на фоне резкого снижения акций банковского сектора.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, бумаги «Укрсоцбанка» на Украинской бирже в субботу упали на 1,89%. При этом за последние четыре торговые сессии акции банка потеряли 9,7%. Акции «Райффайзен банка Аваль» в субботу упали на 1,0%, продемонстрировав четырехдневное снижение котировок на 10,3%.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи 25 июня упал на 0,27%. Общий объем торгов акциями на бирже составил 130 млн. грн. В целом же за последние четыре торговые сессии (с момента открытия 22 июня) индекс Украинской биржи потерял 4,5%.

Аналитики также напоминают, что Украинская биржа была закрыта 27-28 июня вследствие государственного праздника – Дня Конституции.