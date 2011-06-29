Украинские акции в субботу снизились на фоне негативного закрытия американских бирж - эксперты

Торги на украинских фондовых биржах в субботу, 25 июня, завершились снижением индексов на фоне негативного закрытия американских площадок.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, согласно результатам торгов в субботу индекс Украинской биржи упал на 0,27%, оказавшись на уровне 2262,56 пункта, а индекс ПФТС - на 1,08%, до 883,01 пункта. Из-за отсутствия внешнего новостного фона объемы торгов были на низких уровнях.

По информации аналитиков, среди предприятий индексной корзины Украинской биржи в субботу лидерами роста стали акции «Захидэнерго» (+4,04%). Рост также показали бумаги «Донбассэнерго» (+0,59%), «Мотор Сичи» (+0,46%) и «Укрнафты» (+0,38%). Наибольшее снижение было зафиксировано по «Стиролу» (-3,54%) и Енакиевскому метзоводу (-2,38%).

Аналитики сообщают, что сегодня в еврозоне будет опубликован индекс потребительских настроений и индекс экономических настроений за июнь. В США выйдет индекс незавершенных сделок по продаже домов за май и данные по динамике запасам нефти и нефтепродуктов за неделю.