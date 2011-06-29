Эксперт: украинский рынок акций продолжает депрессивное снижение

Украинский рынок акций в последнее время продолжает депрессивное снижение.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, за неделю с 17 по 25 июня индекс Украинской биржи снизился на 3,6%, в то время как индекс S&P 500 за аналогичный период потерял 0,2%. В течение недели объем торгов оставался на низком уровне за исключением редких эпизодов роста активности благодаря нерыночным операциям, а также высокой активности РЕПО.

Как сообщил аналитик, лучше рынка на прошлой неделе выглядели акции «Укрнафты», «Мотор Сичи», Алчевского МК, «Укртелекома», а также Центрального и Полтавского ГОКов. Наибольшие потери среди ликвидных бумаг понес «Стирол», котировки которого понизились на 11%. В результате стоимость акций компании упала ниже минимального уровня коррекции мая 2010 года.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 минимально корректировались после двух дней роста накануне. Большинство рисковых активов в настоящее время находятся вблизи уровней сопротивления, что обещает менее легкую торговую сессию для покупателей по сравнению с ходом торгов в понедельник и вторник. При этом с закрытия торговых площадок в США в пятницу, 24 июня, значение индекса S&P 500 выросло на 2,3%, а индекса Украинской биржи - снизилось на 0,3%. «Такое расхождение в динамике индексов создает предпосылки считать внешний фон на открытии украинского рынка акций позитивным», - отметил аналитик.