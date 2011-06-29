Мировые фондовые рынки продолжают рост - эксперт

Мировые фондовые рынки в настоящее время продолжают рост.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «в течение выходных на украинском рынке акций фондовым индексам США удалось продемонстрировать устойчивый рост, который, тем не менее, происходил на фоне сравнительно низкой активности торгов». Так, фьючерсам на индекс S&P 500 во вторник удалось закрыться на наивысшей отметке с 6 июня и приступить к консолидации под уровнем 1300 пунктов. Рост стоимости акций не был вызван появлением позитивных новостей. «Соответственно, если судить по динамике индекса акций малой капитализации Russell 2000 (индекс, отображающий динамику изменения акций 2000 средних и малых компаний на фондовом рынке США – УНИАН), биржи лишь продолжили рост, который начался в конце позапрошлой недели», - считает аналитик.

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, первым важным событием оставшейся части нынешней торговой недели станет голосование в парламенте Греции по поводу новых мер бюджетной экономии. Ранее ожидалось, что голосование пройдет в более короткие сроки, однако процедурные сложности и волнения на улицах Афин задерживают начало полноценных дебатов.

«Учитывая характер новостных заголовков, посвященных данному вопросу, старая пословица «покупай слухи, продавай факты» может оказаться актуальной сразу после голосования 29-30 июня», - заметил П.ИЛЬЯШЕНКО. Помимо этого, по его словам, в пятницу будут опубликованы значения индексов деловой активности во всех основных странах мира, что и предопределит настроение, с которым инвесторы уйдут на продолжительные выходные в Соединенных Штатах (2-4 июля).