Акционеры "Метинвеста" сообщают о завершении объединения с ММК им. Ильича

Завершено объединение активов группы "Метинвест" и ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».

Об этом сообщается в переданном УНИАН пресс-релизе компании СКМ, являющейся основным акционером группы "Метинвест".

Согласно пресс-релизу, в результате объединения ММК им. Ильича вошел в состав "Метинвеста", а компания Clarendale Limited, основным бенефициаром которой является Владимир БОЙКО, стала акционером группы "Метинвест".

В СКМ также отмечают, что в процессе объединения его участники решили отказаться от создания отдельной структуры с участием ОАО "ММК им. Ильича", ОАО "Ингулецкий ГОК", ОАО "Краснодонуголь", ОАО "Авдеевский КХЗ" и ОАО "ХТЗ". Вместо этого стороны договорились о том, что ММК им. Ильича войдет в состав группы "Метинвест", а акционеры "Метинвеста", помимо произведенного в 2010 году выкупа акций ММК им. Ильича, проведут дополнительную эмиссию акций Metinvest B.V., холдинговой компании группы "Метинвест", в пользу компании Clarendale Limited.

Акционеры группы "Метинвест" выполнили все взятые на себя обязательства.

В результате проведенной дополнительной эмиссии акционерные доли в Metinvest B.V. составили: СКМ - 71,25%, СМАРТ - 23,75%, Clarendale Limited - 5%.

Акционеры группы "Метинвест" также согласовали пятилетнюю программу инвестиций в ММК им. Ильича в размере свыше 3 млрд. долларов. Эта сумма более чем на 1 млрд. долларов превышает изначально заявленный объем инвестиций.

Инвестиции будут направлены на реконструкцию предприятия и модернизацию производства, полный переход к конверторному производству стали и увеличение годовой выплавки стали до 9 млн. тонн, внедрение современных систем качества и безопасности труда, экологические программы.

"У нас амбициозная цель - мы хотим, чтобы на наших предприятиях были самые высокие заработные платы в мире. Но для этого мы должны выиграть чемпионат мира по себестоимости, чемпионат мира по качеству и чемпионат мира по продажам. Мы к этому стремимся и мы в это верим. Владимир Семенович БОЙКО - наш давний и надежный стратегический партнер. И мы убеждены, что его опыт и профессиональные знания будут полезны для решения задач, определяющих стратегию развития группы "Метинвест", - приводятся в пресс-релизе слова основного акционера СКМ Рината АХМЕТОВА.

"Уже на ближайшие 5 лет мы ставим перед "Метинвестом" серьезные задачи - удвоить производство стали и стать лидером европейской горно-металлургической промышленности. Уверен, что от этого выиграют не только акционеры и сотрудники группы, но и вся Украина", - заявил председатель наблюдательного совета "Смарт-Холдинга" (контролирует 25% "Метинвеста") Вадим НОВИНСКИЙ.

Справка УНИАН. Metinvest B.V. владеет корпоративными правами Группы "Метинвест".

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами "Метинвеста" являются Группа СКМ (75%) и "Смарт-Холдинг" (25%), совместно управляющие компанией.

ООО "МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ" - управляющая компания Группы "Метинвест".

Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины.

В Группу СКМ входят компании "Метинвест" и ДТЭК, Первый украинский международный банк и "Ренессанс-Капитал", АСКА и "АСКА-Жизнь", телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа "Украина" и издательский холдинг "Сегодня Мультимедиа", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский Ритейл" (розничная торговля), UMG (добыча глин), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг "Горные машины", транспортный холдинг "Портинвест" и др. 100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.