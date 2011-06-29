Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 29 июня, повысился на 0,87% – до 890,70 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 368 млн. 35 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 1,24% – до 2290,57 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 200 млн. 368 тыс. грн., из них на срочном рынке – 63 млн. 524 тыс. грн.