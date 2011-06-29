УАИБ просит ГКЦБФР отменить запрет для ИСИ быть акционерами банков

Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса (УАИБ) направила письмо председателю Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрию ТЕВЕЛЕВУ с просьбой инициировать внесение изменений в ст. 14 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» относительно снятия запрета для институтов совместного инвестирования (ИСИ) быть акционерами банков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УАИБ.

Как отмечают в ассоциации, профессиональные участники рынка совместного инвестирования и инвесторы считают, что такие изменения законодательства крайне негативно скажутся на развитии ИСИ, сужая возможности диверсификации инвестиций ИСИ в ликвидные инструменты. "Это делает невозможным также расширение линейки инвестиционных фондов, в частности создание индексных фондов, поскольку акции банков присутствуют в индексной корзине ведущих украинских бирж", - отмечают в УАИБ. Крайне неопределенной, по мнению представителей ассоциации, является и дальнейшая судьба уже функционирующих индексных фондов, изменение инвестиционных деклараций которых приведет к массовому оттоку из них капитала, вложенного участниками.

Как отмечают в УАИБ, падение стоимости акций банков на биржах, зафиксированное после вступления в силу вышеупомянутой нормы, свидетельствует о его негативном влиянии на инвестиционную привлекательность фондового рынка Украины в целом и на банковский сегмент в частности. "Указанное падение уже приводит к обесцениванию активов институциональных инвесторов (ИСИ, НПФ, страховых компаний) и искажению стоимости накоплений их участников и акционеров, а также расчетов с ними", - отмечают в УАИБ.

По данным УАИБ, на конец 1 квартала 2011 года в активах 306 ИСИ находились акции 26 банков на общую сумму 459,6 млн. грн. Совокупная доля ИСИ в капитале 22 банков находится в диапазоне от 0,001 до 9,17%. Из них три банка находятся в состоянии ликвидации, а в ПАО КБ «Надра» и «Родовид» действует временная администрация. Только в 4 банковских учреждениях ИСИ владеют значительными пакетами акций, причем пакет акций ОАО «Захидинкомбанк» был приобретен ИСИ при введении в банк временной администрации, и эта сделка была согласована Национальным банком Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в феврале 2011 г. приняла изменения в закон о банках и банковской деятельности, которым запретила ИСИ держать в своих портфелях акции банков. Закон вступил в силу 16 июня т.г.