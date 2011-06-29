Польский WIG-Ukraine закончил среду ростом

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи на фоне роста основных индексов польского рынка закончил торги среды более однопроцентным увеличением.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG-Ukraine закрылся на уровне 928,97 пункта, что на 1,2% выше закрытия вторника.

Среди входящих в индекс украинских компаний больше всего сегодня подорожали бумаги производителя аккумуляторов Westa и угольной Sadovaya на 4,6% и 4,3%.

Остальные компании закончили день в плюсе в пределах от 0,1% до 1,8%.

Дебютировавшая сегодня группа компаний Ovostar, акции которой пока не включены в украинский индекс, закончила день 0,3% плюсом при торгах на 1,6 млн. долларов.

Объем торгов бумагами, входящими в WIG-Ukraine компаний, составил около 4 млн. долларов.

Индекс голубых фишек польского рынка, индексы средних и небольших компаний закончили среду около 1% ростом.

Объем торгов на всем рынке составил около 300 млн. долларов.