Фактор Греции с начала недели стал основным мотивом роста фондовых бирж - эксперт

Фактор Греции стал основным мотивом роста мировых фондовых площадок в понедельник-вторник, когда торги на украинских биржах не проводились, так что отечественные игроки в среду отыгрывали всеобщий позитив предыдущих дней.

Такую точку зрения высказал в комментарии корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

Он отметил, что торги на украинском фондовом рынке в среду, 29 июня, проходили в положительной зоне. Подъем биржевых котировок был вызван внешними обстоятельствами. Зарубежные инвесторы ожидали позитивного исхода голосования в греческом парламенте по вопросам сокращения расходов государственного бюджета и повышения налогов, которые позволят Греции получить финансовую помощь от ЕС и МВФ. В итоге парламент поддержал план бюджетной экономии правительства, что на время снизило опасения по поводу вероятного дефолта Греции.

Тем не менее, подчеркнул А.КУШНАРЕВ, «активно покупать сильно подешевевшие акции трейдеры в среду все же не спешили, поскольку ситуация с долговым кризисом в еврозоне продолжает оставаться сложной, что не исключает неприятных сюрпризов в будущем». Не способствует стойкому оптимизму и ухудшение ценовой конъюнктуры на основных рынках сырья, наблюдаемое в последние недели на фоне снижения деловой активности в основных секторах экономики. Кроме того, председатель ЕЦБ Ж.-К.ТРИШЕ в своем выступлении, которое состоялось во вторник, дал понять, что в ближайшее время ЕЦБ может пойти по пути ужесточения кредитно-денежной политики, что также говорит не в пользу покупателей.

По мнению аналитика, в таких условиях украинский рынок не был готов к формированию устойчивого восходящего тренда. Подтверждением этому служит переменчивость рынка в ходе сессии среды: под конец дня игроки стали частично продавать бумаги эмитентов, уходя от рисков, что повлекло небольшую коррекцию фондового индикатора Украинской биржи. Инвесторы отдавали предпочтение фундаментально сильным бумагам, которые показались перепроданными в последнее время. В лидерах роста среди голубых фишек оказались бумаги Стахановского ВСЗ, подорожавшие на 4,29%.

А.КУШНАРЕВ сообщил, что заметным подъемом на Украинской бирже в среду отметились акции «Мотор Сичи», прибавившие 3,47%. Поддержку бумагам эмитента оказывает новость о том, что Украина и Иран отрабатывают условия масштабной программы по организации совместного производства самолетов нового поколения Ан-148/158 на сумму несколько миллиардов долларов. В настоящее время уже подписано предварительное соглашение о сборке 78 самолетов, в том числе 18 – на территории Украины.

По словам аналитика, лучше рынка в среду выглядели представители металлургии и «Центрэнерго» (+2,03%). Динамику хуже рынка показали акции банков. Не пользовались спросом защитные бумаги «Укртелекома» и «Укрнафты», которым участники рынка предпочли эмитентов с более высоким потенциалом.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 29 июня, вырос на 0,87% – до 890,70 пункта. Общий объем торгов составил 368 млн. 35 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 1,24% – до 2290,57 пункта. Общий объем торгов составил 200 млн. 368 тыс. грн., из них на срочном рынке – 63 млн. 524 тыс. грн.