Украинские рынки акций выросли на фоне восходящего движения мировых бирж - эксперты

Торги на украинских фондовых рынках в среду, 29 июня, завершились ростом на фоне восходящего движения на мировых площадках.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как считают аналитики, «после долгих выходных, во время которых европейские и американские индексы активно отыгрывали падение последних недель, открытие локальных площадок на мажорной ноте было очевидным».

По информации аналитиков, среди предприятий индексной корзины Украинской биржи в среду лидерами роста стали акции Стахановского вагоностроительного завода (+4,29%), «Мотор Сичи» (+3,47%), и Енакиевского метзавода (+2,49%). Хуже рынка выглядели бумаги «Укрсоцбанка» (-0,76%) и «Укрнафты» (-0,38%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 29 июня, вырос на 0,87% – до 890,70 пункта. Общий объем торгов составил 368 млн. 35 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 1,24% – до 2290,57 пункта. Общий объем торгов составил 200 млн. 368 тыс. грн., из них на срочном рынке – 63 млн. 524 тыс. грн.