ФГИУ утвердил план-график продажи госпакетов энергокомпаний на этот год

Фонд Государственного имущества Украины своим приказом утвердил помесячный план-график продажи государственных пакетов энергетических компаний в 3-4 квартале этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации председателя ФГИУ Александра РЯБЧЕНКО, в соответствии с утвержденным планом-графиком, в августе на приватизационные конкурсы планируется выставить 25% госпакета акций «Киевэнерго», 50% «Закарпатьеоблэнерго», 45% «Западэнерого». Как отметил председатель ФГИУ, в августе на биржу также планируется выставить для продажи 21% «Черкассыоблэнерго». В этой связи А.РЯБЧЕНКО отметил, что блокирующий госпакет «Черкассыоблэнерго» в соответствии с договоренностями с ЕБРР, будет выставляться на продажу вместе с 25% акций этого облэнерго, который сегодня принадлежит ЗАО «УкрЭСКО».

По информации председателя ФГИУ, в сентябре планируется объявить приватизационные конкурсы по продаже 50% «Винницаоблэнерго», 45% «Крымэнерго» и 50% «Днепроблэнерго». По словам А.РЯБЧЕНКО, в октябре планируется объявить конкурсы по продаже 25,9% «Тернопольоблэнерго», 45% «Черновцыоблэнерго», 25% «Днепроэнерго» и 40% «Донецкоблэнерго». А.РЯБЧЕНКО также не исключил возможности, что ФГИУ выставит в этом году на продажу блокирующий пакет «Одессаоблэнерго».

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что подписал письмо на НАК «ЭКУ» с просьбой передать выше упомянутые госпакеты акций энергокомпаний в управление ФГИУ для их последующей приватизации. По его словам, можно ожидать, что в течение ближайших двух дней НАК «ЭКУ» передаст Фонду первую группу компаний, о продаже которых планируется объявить в августе, через месяц, возможно, будет совершена передача госпакетов энергокомпаний, конкурсы по которым планируется объявить в сентябре, и еще примерно через месяц, компаний, которые планируется выставить на продажу в октябре.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что оценка стоимости акций, выставляемых на продажу энергокомпаний, скорее всего, будет проводиться на основании стоимости котировок их акций на фондовом рынке. По словам А.РЯБЧЕНКО, общая стоимость планируемых к продаже госпакетов акций энергокомпаний составляет около 6 млрд. грн.

По словам председателя ФГИУ, на сегодня приватизацией госпакетов энергокомпаний интересуются как отечественные, так и иностранные инвесторы.