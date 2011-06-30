Эксперты: весь фокус фондового рынка вчера был сосредоточен на заседании парламента Греции

Весь фокус фондового рынка в среду, 29 июня, был сосредоточен на заседании парламента Греции, где в конечном счете был принят план бюджетной экономии в размере 28,4 млрд. евро, основанный на сокращении государственных затрат и повышении налогов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, макроэкономическая статистика в среду также поспособствовала закреплению позитива, однако большая часть внимания была все-таки сосредоточена на корпоративном секторе. Американские индексы продолжили восходящую динамику на поддержке банковского сектора. Котировки банков укреплялись после сообщения о том, что Bank of America Corp выделит более 8 млрд. долларов на компенсации вкладчикам, пострадавшим от ипотечного кризиса. Кроме того, рост цен на нефть также является хорошим сигналом для рынка.

Как сообщают аналитики, сегодня в Германии публикуются показатели безработицы за июнь и данные об объеме розничных продаж за май. В США выходят данные о числе первичных обращений за пособием по безработице и индекс деловой активности, рассчитываемый Чикагской ассоциацией менеджеров по закупкам за июнь. Также сегодня состоится выступление главы Европейского центрального банка Жана-Клода ТРИШЕ.