Украинские игроки после выходных вернулись на фондовый рынок в хорошем настроении - эксперт

Украинские игроки после выходных вернулись на фондовый рынок в хорошем настроении.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, украинские площадки в среду, 29 июня, возобновили свою обычную деятельность после внеочередной торговой сессии в субботу, 25 июня, и последующих праздников. Благодаря позитивной динамике мировых рынков акций в течение украинских выходных, индекс Украинской биржи начал торговую сессию в среду с «гэпом» на уровне 0,6%. В то же время, положительный «гэп» на срочном рынке составил 1,8%.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, «несмотря на преимущественно положительную динамику внешних рынков по ходу торгов, индексу Украинской биржи не удалось развить успех начала сессии. Коррекция стоимости украинских акций после старта торгов, а также фиксирование прибыли трейдерами на мировых площадках в результате появления позитивных, но ожидаемых новостей из Греции – все это не позволило индексу Украинской биржи прибавить более 1,2% по итогам дня в среду.

По словам аналитика, объем торгов акциями на Украинской бирже 29 июня остался на сравнительно низком уровне. Лидерами в терминах роста стали те акции, котировки которых снижались в конце прошлой недели наиболее активно. Так, котировки акций Крюковского и Стахановского ВСЗ повысились на 4,8% и 4,3% соответственно. Однако обеим акциям, по сути, удалось отыграть лишь нерациональные субботние потери.

«Говорить о появлении признаков начала ралли на украинском рынке акций еще рано», - подытоживает П.ИЛЬЯШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 29 июня, вырос на 0,87% – до 890,70 пункта. Общий объем торгов составил 368 млн. 35 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 1,24% – до 2290,57 пункта. Общий объем торгов составил 200 млн. 368 тыс. грн., из них на срочном рынке – 63 млн. 524 тыс. грн.