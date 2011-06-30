«Укртелеком» пока не обращался за разрешением о продаже активов мобильной связи - Рябченко

Представители компании «Укртелеком» пока не обращались к Фонду государственного имущества Украины за разрешением о продаже активов мобильной связи компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

Он также отметил, что в Фонд не поступало каких-либо обращений от «Укртелекома» о прекращении обслуживания стационарных радиоточек.

А.РЯБЧЕНКО отметил, что и в первом, и во втором случае такое согласование с Фондом необходимо.

Как сообщал УНИАН, на состоявшемся 14 июня собрании акционеров «Укртелекома» было принято решение о продаже активов компании по предоставлению услуг мобильной связи. Акционеры «Укртелекома» также уполномочили членов наблюдательного совета совершить все необходимые действия по осуществлению данной сделки.

При этом акционеры «Укртелекома» отказались поддержать входящие в повестку дня собрания вопросы о создании и выведении из состава ПАО «Укртелеком» акционерного общества.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 11 марта т.г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн.