Эксперты: акции «Укрсоцбанка» вчера продемонстрировали очередное падение

Акции «Укрсоцбанка» вчера на Украинской бирже продемонстрировали очередное падение - четвертую торговую сессию подряд.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, котировки «Укрсоцбанка» на Украинской бирже в среду, 29 июня, опустились на 0,76%. При этом с 21 июня т.г. бумаги банка потеряли 10,4%. Их цена опустилась до самого низкого в этом году уровня.

Тем не менее, констатируют аналитики, отечественные фондовые рынки в среду закрылись ростом после трехдневных выходных. Лидерами роста на Украинской бирже стали акции производителя двигателей «Мотор Сич» (+3,47%), Енакиевского металлургического завода (+2,49%) и генерирующей компании «Центрэнерго» (+2,03%). Бумаги горно-металлургического сектора также укрепились. Алчевский металлургический комбинат прибавил 1,94%, «Азовсталь» - 1,52%, Авдеевский КХЗ - 1,37%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 29 июня, вырос на 0,87% – до 890,70 пункта. Общий объем торгов составил 368 млн. 35 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 1,24% – до 2290,57 пункта. Общий объем торгов составил 200 млн. 368 тыс. грн., из них на срочном рынке – 63 млн. 524 тыс. грн.