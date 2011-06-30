Высший хозсуд окончательно подтвердил право «Киевгорстроя» на акции 34 предприятий

Высший хозяйственный суд Украины 29 июня оставил без изменений постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда о признании права собственности АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» на пакеты акций 34 строительных предприятий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Договоры, на основании которых была осуществлена попытка лишить холдинг его наиболее ценных активов, признаны ничтожными, то есть такими, которые не порождают правовых последствий, отметили в пресс-службе.

«Это решение ставит точку в судебной тяжбе вокруг активов «Киевгорстроя». Считаю, что команда Александра ПОПОВА выполнила свое обещание вернуть «Киевгорстрой» киевлянам. В собственность жителей столицы возвращены не только собственно холдинг, но и все предприятия, которые входили в его состав», – заявил заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ.

«Киевгорстрою» возвращены следующие пакеты акций:

55,977% акций ОАО «Домостроительный комбинат №3»; 55% акций ОАО «Завод опоряджувальних матеріалів»; 51,047% акций ОАО «Міськбудтранс», 47,49% акций ОАО «ДСК «Отрадный»; 36,571% акций ОАО «Трест Міськбуд-4»; 36,423% акций ОАО «ПТІ Київоргбуд»; 30,65% акций ОАО «Инвестиционные технологии»; 30% акций ОАО «Трест «Киевгорстрой – 6»; 30% акций ОАО «Трест «Киевгорстрой – 3»; 30% акций ОАО «Тайга»; 30% акций ОАО «Специализировано строительно-монтажное управление»; 30% акций ОАО «Промінь»; 30% акций ОАО «ЗЖБИ №1»; 30% акций ОАО «Завод ДСП»; 30% акций ОАО «Жуляны»; 30% акций ОАО «ЭМЗ «Металлист»; 30% акций ОАО «Экспериментально-механический завод»; 30% акций ОАО «Домостроительный комбинат №4»; 30% акций ОАО «Деревообрабатывающий комбинат №3»; 30% акций ОАО «Стройтранс»; 30% акций ОАО «АТП – 5»; 30% акций ОАО «АТП – 2»; 30% акций ОАО «АТП – 1»; 30% акций ОАО «Асфальтобетонный завод»; 29,998% акций ОАО «Київбуддеталькомплект»; 29,998% акций ОАО «АТП – 7»; 29,743% акций ОАО «Управление специальных машин»; 26% акций ОАО «Киевэлектромонтаж»; 25% акций ОАО «Трест Київспецбуд»; 25% акций ОАО «Деревообрабатывающий комбинат №7»; 20,892% акций ОАО «Трест Київпідземшляхбуд-2»; 12,82% акций ОАО «Строймеханизация»; 10,1% акций ОАО «Київопорядкомплект»; 4,33% акций ОАО «Київоздоббуд» (30% с учетом отмены эмиссии).

Напомним, в сентябре 2010 года, накануне собрания акционеров, которое было инициировано городской властью, предыдущее руководство холдинга заключило ряд договоров, согласно которым холдинг обязался продать почти все акции принадлежащих ему строительных предприятий в интересах шести кипрских компаний. Оплата осуществлена не была, однако холдинг перечислил акции нерезидентам.

В последующем эти договоры были обжалованы в судебном порядке, поскольку были заключены с существенными нарушениями законодательства Украины и устава холдинга.

24 марта т.г. Киевский апелляционный хозяйственный суд признал право собственности АО ХК «Киевгорстрой» на пакеты акций 34 хозяйственных обществ, которые входят в состав холдинговой компании.

Ранее апелляционный хозяйственный суд подтвердил право собственности территориальной общины Киева на 80% акций «Киевгорстроя».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет пакетами акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).

«Киевгорстрой» в 2010 г. увеличил чистую прибыль в 14 раз – до 167,8 млн. грн.