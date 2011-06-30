Накануне корпоративных отчетов на рынки повлияют комментарии менеджмента компаний - эксперт

По мере приближения старта сезона корпоративных отчетов во второй половине июля, на динамику рынков акций все большее влияние будут оказывать комментарии менеджмента компаний.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что «после снижения неопределенности в вопросе краткосрочного финансового будущего Греции рынки рисковых активов продолжают развивать ранее заданный импульс роста. Это означает, что события из Греции не стали причиной роста рынков акций, но выступили поддерживающим фактором».

Таким образом, по мнению аналитика, динамику рисковых активов в последние два дня текущей торговой недели предопределит публикация экономических данных. На данный момент в фокусе публикация значения индекса Chicago PMI, которая покажет, что ожидать от индексов деловой активности PMI в пятницу, 1 июля.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, «несмотря на то, что мудрость «покупай слухи, продавай факты» относительно голосования греческого парламента по ходу вчерашней торговой сессии оказалась справедливой, фондовым индексам США все же удалось завершить день вблизи максимальных уровней. Так, индекс S&P 500 прибавил очередные 0,8%, закрепившись выше уровня 1300 пунктов. Наибольший рост продемонстрировали акции финансового сектора благодаря снижению неопределенности вокруг претензий к Bank of America, облегчению регуляторных требований к компаниям Visa и MasterCard, а также благодаря комментариям Барака ОБАМЫ относительно переговоров о повышении максимального лимита долга Соединенных Штатов Америки.