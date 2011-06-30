"ВТБ Банк" завершил размещение облигаций на 800 млн. грн.

ПАО "ВТБ Банк" завершило на рынке ценных бумаг Украины размещение облигаций серии D (начало размещения – 8 июня 2011 года) на сумму 200 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте банка.

«По результатам проведенного размещения собственниками облигаций серии D стали ряд украинских и иностранных инвесторов», - говорится в сообщении.

В официальном издании Госкомиссии по ценным бумагам "ВТБ Банк" сегодня также обнародовал отчет о результатах размещения облигаций серии Е на 300 млн. грн. (начало размещения - 15 июня 2011 года). В результате продажи этих бумаг банку удалось привлечь 300,591 млн. грн.

По информации банка, 18 марта 2011 года успешно завершено размещение облигаций серии С на сумму 300 млн. грн.

Как сообщалось, 1 марта 2011 года ВТБ Банк начал размещение облигаций серий «С», «D», «E», «F» на общую сумму 1 млрд. грн.

Бумаги серии С на сумму 300 млн. грн. начали размещать с 1 марта т.г., серии «D» - на 200 млн. грн. (начало размещения – 8 июня 2011 г.), серии «E» - на 300 млн. грн. (15 июня 2011 г.). Облигации серии «F» на 200 млн. грн. будут размещаться с 5 января 2012 г.

Доходность облигаций серии «С», «D», «E», «F» на первый-четвертый купонные периоды установлена на уровне 12% годовых.

Условиями выпуска облигаций серии «С», «D», «E», «F» предусмотрена годовая оферта.

Погашение облигаций указанных серий будет проведено в январе 2015 года.

Привлеченные средства будут направлены на кредитование юридических и физических лиц, а также на проведение операций с ценными бумагами.

Справка УНИАН. ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 33,589 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 30,581 млрд. грн., обязательства – 29,991 млрд. грн., уставный капитал – 5,416 млрд. грн., собственный капитал – 3,597 млрд. грн.

«ВТБ Банк» в I квартале 2011 года увеличил чистую прибыль почти в 2 тыс. раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 117,493 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».