Украинские акции на зарубежных рынках подорожали на фоне новостей из Греции - эксперты

Украинские акции на зарубежных рынках в среду, 29 июня, продемонстрировали оживление на фоне новостей о том, что парламент Греции одобрил программу бюджетной экономии.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже в среду акции угледобывающей компании Sadovaya Group выросли на 4,27%. Бумаги агропромышленного сектора также укрепились: Astarta Holding (+1,82%), Milkiland (+1,36%).

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в среду акции горно-рудной компании Ferrexpo выросли на 2,62%, а с 23 июня они прибавили 9,6%. Бумаги нефтедобывающего сектора также продемонстрировали рост: Cadogan Petroleum (+2,67%), JKX Oil & Gas (+1,03%), Regal Petroleum (+0,28%). В то же время, торги акциями агропромышленной компании MHP закрылись снижением котировок на 3,61%.