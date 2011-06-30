«Дельта Банк» намерен разместить облигации на 500 млн. грн.

АО «Дельта Банк» (Киев) намерено разместить двухлетние облигации серий T и U на общую сумму 500 млн. грн.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято наблюдательным советом банка 22 июня.

Банк намерен провести открытое размещение облигаций номиналом 1 тыс. грн. в количестве: серия Т - 200 тыс. шт., серия U - 300 тыс. шт.

По информации банка, размещение облигаций планируется проводить на ПФТС и ФБ «Перспектива». Размещение ценных бумаг планируется провести: облигаций серии Т - с 22 августа 2011 г. по 21 августа 2012 г., серии U - с 21 ноября 2011г. по 20 ноября 2012 г.

Андеррайтерами выпуска выступают ПАО «ВТБ Банк» и ООО «Инвестиционный капитал Украина».

Доходность по облигациям обеих серий на все купонные периоды установлена на уровне 15,5% годовых.

Справка УНИАН. КБ «Дельта» зарегистрирован 9 февраля 2006 года, получил лицензию Национального банка Украины 20 апреля 2006 года.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 15,33 млрд. грн., обязательства – 14,71 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 11,42 млрд. грн., собственный капитал – 620,820 млн. грн., уставный капитал - 510 млн. грн.

Чистая прибыль «Дельта Банка» в I квартале 2011 года против аналогичного периода прошлого года увеличилась в 17,8 раза – до 9,46 млн. грн.

На 1 апреля 2011 г. единственным акционером банка оставался Николай ЛАГУН.