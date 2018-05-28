Рост украинского фондового рынка - перспектива или утопия?

Украинский фондовый рынок на протяжении последних месяцев упорно демонстрирует снижение. Причем это падение происходит даже на фоне позитивных настроений на глобальных биржах. В случае же снижения на мировых площадках ситуация и того хуже…

Непрекращающееся падение отечественного рынка стало в июне еще более безнадежным, так как месяц был на редкость богат негативом и для внешних бирж.

По словам аналитика инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александра Кушнарева, начало летнего сезона на украинском фондовом рынке прошло в пессимистичном ключе. В отсутствие значимых сигналов из-за рубежа отечественные трейдеры в первый день июня не спешили проявлять высокую активность, в очередной раз отдавая предпочтение краткосрочным спекулятивным сделкам. По результатам торгов 1 июня индекс Украинской биржи опустился на 1,31% - до 2480,27 пункта. Наибольшие потери среди голубых фишек понесли акции «Захидэнерго», упавшие на 4,21%. Более стойкими к общему негативу оказались акции «Укрнафты», прибавившие в цене 1,11%. Они стали единственным представителем индексной корзины Украинской биржи, завершившим первую летнюю сессию в плюсе.

Аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко отметил, что украинский рынок акций продолжает терять ликвидность. Так, 1 июня индекс Украинской биржи снизился на фоне низкой торговой активности. Основная часть падения пришлась на первый час торговой сессии, когда динамика на внешних площадках носила скорее нейтральный характер. Впоследствии снижение фондовых индексов США не позволило отечественным акциям восстановить хотя бы часть потерь на закрытии торговой сессии. Объем торгов акциями на Украинской бирже 1 июня составил всего лишь 116 млн. гривень, что явилось самым низким показателем в текущем году.

Таким образом, сделал вывод П.Ильяшенко, «украинский рынок акций остается предрасположенным к снижению по внутренним причинам, одной из которых является низкая активность участников рынка. В свою очередь, низкий интерес игроков к отечественным акциям обуславливается продолжением сокращения среднесрочного и долгосрочного аппетита к специфическому риску стран с развивающейся экономикой».

Начало лета стало неудачным и для глобальных фондовых площадок. По информации П.Ильяшенко, на рынке акций США 1 июня произошло рекордное снижение. Фондовые индексы S&P 500 и DJIA за день потеряли более 2% стоимости, что стало наиболее сильным однодневным падением с августа 2010 года. По итогам торгов более 3% стоимости потеряли акции финансового и промышленного секторов, снижение акций сырьевого, технологического и сектора услуг находилось в пределах 2,5%, а наименьшие потери понесли так называемые защитные акции (сектор коммунальных услуг, здравоохранения и часть акций потребительского сектора) – в пределах 1,6%.

По мнению аналитика, «первая и наиболее простая интерпретация событий на фондовом рынке Соединенных Штатов, которую и подхватили СМИ, заключается в том, что инвесторы разочаровались в перспективах высоких темпов экономического роста из-за публикации слабых экономических данных – роста занятости в США и индекса деловой активности ISM PMI». В то же время, следует учесть то, что основная доля снижения фондовых индексов в первый день июня пришлась на вторую половину американской торговой сессии, а не на период публикации экономических данных. Фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 1% в промежутке с 15 до 18 часов по киевскому времени и на 1,3% с 18 до 23 часов.

П.Ильяшенко также обратил внимание, что экономические данные, которые были опубликованы в течение мая, гарантировали сильное замедление деловой активности, что, по сути, и отразила публикация индекса ISM PMI 1 июня. «Таким образом, фондовый рынок должен был учесть данную информацию заранее, если мы верим в теорию эффективного рынка хотя бы в ее слабой форме», - считает аналитик.

По его мнению, в результате сильное снижение рынков может быть объяснено одним из трех следующих способов. Во-первых, участники рынка могли ожидать не столь резкого замедления деловой активности. Такая версия маловероятна, так как снижение индекса ISM PMI (c 60,4 до 53,5) находилось в рамках того, что было в публикации региональных индексов деловой активности по ходу предыдущего месяца, а ценовой компонент индекса не снизился ниже отметки в 70 (снижение с 85,5 до 76,5).

Во-вторых, отметил аналитик, «реакция рынка является временной и иррациональной из-за того, что крупные игроки не совершают активных операций, заняв выжидательную позицию. С нашей точки зрения, такое объяснение рыночной динамики имеет право на жизнь, так как крупные игроки достаточно давно переориентировали свои позиции и своих клиентов на увеличение доли денежных средств в инвестиционных портфелях в ответ на ожидание публикации слабых экономических данных».

В-третьих, подчеркнул аналитик, публикация экономических данных в среду выступила триггером распродаж, высвободив потенциал негативных настроений, который накопился за последние несколько недель. «Такая версия заслуживает внимания как наиболее реалистичная», - полагает он.

Непрерывное падение фондовых индексов США в начале июня продолжалось больше недели. Впоследствии неопределенный тренд на глобальных биржах возобладал, и мировые индексы чередовали падение с ростом, проявляя чрезвычайно высокую волатильность.

На этом фоне украинские игроки снова «перестарались» (что уже стало нормой) и приложили все усилия для того, чтобы догнать опередить в падении внешние рынки. Старания увенчались успехом…

В целом на протяжении июня на фондовые рынки в основном влияли события в Европе. Конкретнее – проблемы с долговой нагрузкой Греции. Данный вопрос уже очень продолжительное время будоражит умы инвесторов. Ряд мер, предложенных ведущими странами Евросоюза и мировыми финансовыми институтами, должен был снять напряжение.

Однако, как показал июнь, ситуация с долгом Греции лишь усугубилась. Причина заключается в определенных и очень принципиальных разногласиях. С одной стороны, разногласия в видении выхода из сложившейся ситуации существовали между членами Евросоюза. Вначале именно это было причиной на пути разрешения проблемы с долгом Греции, так как не все государства-доноры готовы были расщедриться на немалые средства, справедливо считая, что такая помощь одной стране может обернуться серьезными финансовыми трудностями для всего ЕС.

В конце концов разногласия внутри Евросоюза благополучно решились. ЕС вместе с МВФ выделили Греции 110 млрд. евро. Однако даже такая огромная сумма показалась греческим властям недостаточной, ведь госдолг страны более чем втрое превышает размер предоставленной помощи. Поэтому премьер-министр Греции Георгиос Папандреу обратился к Европейскому Союзу с просьбой о дополнительной помощи.

Здесь подошло время рассмотреть вторую сторону разногласий вокруг греческого долга – между Грецией и ЕС. В этом случае разногласия заключались в том, что власти страны были не против самой помощи, однако не хотели выполнять условия ее предоставления. Как следствие, это породило разногласия уже внутри государства, что на практике привело к политическому кризису в Греции.

В силу вышеуказанных причин игроки фондовых рынков в июне полностью сосредоточились на Греции. Этот фактор и сыграл главную роль в падении акций. Однако интересно, что к концу месяца именно вопрос греческого долга привел к росту фондовых рынков. Это произошло вследствие разрешения (хотя, возможно, и временного) кризиса власти в стране.

А.Кушнарев полагает, что фактор Греции стал основным мотивом роста мировых фондовых площадок 27-28 июня, когда торги на украинских рынках не проводились. Отечественные же игроки отыгрывали 29 июня всеобщий позитив двух предыдущих дней. Торги на украинском фондовом рынке 29 июня проходили в положительной зоне. Подъем биржевых котировок был вызван внешними обстоятельствами. Зарубежные инвесторы ожидали позитивного исхода голосования в греческом парламенте по вопросам сокращения расходов государственного бюджета и повышения налогов, которые позволят Греции получить финансовую помощь от ЕС и МВФ. В итоге парламент поддержал план бюджетной экономии правительства, что на время снизило опасения по поводу вероятного дефолта.

Как видим, и мировые, и локальные рынки в последние дни июня ушли в рост. Причиной этому стало временное решение греческого вопроса. Кроме того, сыграл роль и чисто технический фактор «конца месяца». Поэтому уверенно говорить о повороте тренда пока рано. Особенно это касается отечественного рынка, который в последние месяцы демонстрируют завидное упорство в своем стремлении вниз, даже в случаях очень хорошей внешней конъюнктуры.

А мировая конъюнктура в июле имеет шансы разочаровать инвесторов. В частности, «закручивание гаек» греческим правительством стало причиной социального напряжения в стране, и можно быть уверенным, что данный вопрос еще получит свое продолжение. Помимо этого, финансовая ситуация в Евросоюзе в целом может в любой момент еще более ухудшиться из-за долгов других слабых в этом плане государств. Средств на решение таких проблем может не хватить, что, естественно, приведет и к политическому кризису в ЕС, который назревает уже давно.

Макроэкономическая статистика из США в последнее время также часто не радует инвесторов. Поэтому надеяться, как раньше, на этот фактор как на источник позитива не стоит. Кроме того, приближается сезон корпоративной отчетности по итогам второго квартала и первого полугодия. И если в прошлом году результаты компаний стали причиной роста фондовых индексов, то сейчас такого может не произойти. Особенно если вспомнить худшие, по сравнению с последним кварталом прошлого года, отчеты корпораций за первый квартал нынешнего.

Июль может преподнести еще много сюрпризов – приятных и нерадостных, прогнозируемых и неожиданных. Поэтому на таком фоне украинский фондовый рынок вполне может показать и рост, который уже давно актуален из-за изрядно подешевевших акций. Однако скорое подорожание бумаг отечественных компаний может оказаться и утопией. В основном направление движения нашего рынка будет определяться характером внешних новостей. Однако следует помнить, что украинские инвесторы уже неоднократно демонстрировали поведение «вопреки логике». По-видимому, в таких случаях даже самим игрокам не до конца понятны мотивы собственных поступков…

Игорь Галычак (УНИАН)