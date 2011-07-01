Фондовый рынок вчера продолжил отыгрывать позитив, связанный с Грецией - эксперты

Фондовый рынок в четверг, 30 июня, продолжил отыгрывать позитив, связанный с событиями в Греции, где в среду на заседании парламента был принят план по сокращению государственных затрат и увеличению налогов.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, поддержку индексам в четверг также оказали данные по Чикагскому индексу деловой активности, который увеличился до 61,1 пункта, что оказалось лучше ожиданий. Число первичных обращений по безработице за неделю понизилось до 428 тыс., хотя по прогнозам снижение должно было быть более существенным - до 420 тыс. В результате торги на западных фондовых площадках в четверг проходили на положительной территории.

Аналитики отмечают, что вчерашние торги на украинских фондовых рынках также завершились ростом индексов на фоне восходящего движения на мировых площадках. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи хуже рынка закрылись «Укрсоцбанк» (-1,33%) и «Захидэнерго» (-0.32%). Лидерами роста стали акции «Стирола» (+4,24%), Стахановского вагоностроительного завода (+3,55%) и «Райффайзен банка Аваль» (+3,10%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 30 июня, вырос на 0,48% – до 895,01 пункта. Общий объем торгов составил 108 млн. 219 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,93% – до 2311,87 пункта. Общий объем торгов составил 177 млн. 102 тыс. грн., из них на срочном рынке – 33 млн. 83 тыс. грн.