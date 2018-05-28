Приватизация госбанков - неподготовленная позиция?

Денег в госбюджете катастрофически не хватает и поэтому от случая к случаю власть декларирует новые идеи его пополнения. К примеру, приватизация государственных банков. Об этом на днях заявил председатель Фонда госимущества Александр Рябченко. Но, по его словам, на сегодня, в частности, работа "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" является узконаправленной в социальной сфере, для их приватизации необходимо принять отдельный закон или даже госпрограмму. Еще один вариант он считает возможным - продажа миноритарного пакета акций, в том числе, и на зарубежных фондовых площадках. Инициатива кажется на первый взгляд разумной, но возникают вопросы - когда, кому и за сколько «отдадим»?

На сегодня, «благодаря» кризису, мода на покупку банковских структур на мировом рынке прошла. То есть, сейчас не самое подходящее время для продажи финучреждений, в том числе и государственных. Хотя, нельзя категорически сказать, что нет покупателей на наши активы, они есть, правда, их не много, но самое главное - нет ажиотажа, который присутствовал в 2005-2008 годах. Поэтому более рационально было бы выждать время (например, дождаться 2015 года), когда мировая экономика полноценно оживет, и спрос восстановится. Пока на большие доходы от таких сделок рассчитывать не приходиться.

В последнее время покупателями украинских банков выступают россияне, причем, сбрасывая со счетов риски, они пытаются заполучить не только их. А крупные инвесторы из дальнего зарубежья с настороженностью относятся к нашей экономике и не спешат вкладывать в нее деньги. В то же время, россияне ориентированы, прежде всего, на «дешевые» приобретения, поэтому если и будут покупать, то только по демпинговым ценам. Для выручки больших денег стоит дождаться инвесторов из США, или Западной Европы.

До кризиса мультипликатор цены банка составлял 6-8 номиналов. На текущий момент он с трудом достигает двух. Очень часто покупатели соглашаются приобрести финучреждение по цене номинала, в отдельных случаях - только при наличии дисконта.

К сожалению, в свое время ни «Ощадбанк», ни «Укрэксимбанк» не были хотя бы частично приватизированы, в отличие от российского «Сбербанка», акции которого одни из самых популярных на РТС. Они продаются по рыночным ценам, которые отражают капитализицацию банка. Если бы это состоялось в Украине, то на данный момент можно было бы определиться с ценой наших банков, а так придется прибегнуть к экспертной оценке, которая всегда уступает рыночной.

В этой связи продажа части акций «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» будет, скорее всего, вялой - для портфельных инвесторов важно оценить процесс реального их обращения на фондовой бирже, а для стратегических – такая сделка вообще не интересна.

Текущие результаты работы этих банков далеки от идеальных. По итогам первого квартала 2011 года, прибыль «Ощадбанка» составила всего 126 млн. грн. при капитале 16,8 млрд. грн., «Укрэксимбанка» - 72 млн. грн. при капитале 17,6 млрд. грн. При таком соотношении большая часть показателей фундаментального анализа, по которым оцениваются акции на фондовых биржах, будет неудовлетворительная.

При оценке стоимости акций учитываются и другие факторы. Так, сильной стороной «Ощадбанка» является, прежде всего, наличие большой филиальной сети. Но, к сожалению, кредитный портфель желает лучшего, сказалось «содержание» «Нафтогаза». Кроме того, «Ощадбанк» в большей степени ориентирован на работу с физическими лицами, поэтому его позиции в корпоративном бизнесе слабые.

А вот сильная сторона «Укрэксимбанка» - клиентская база юридических лиц и, прежде всего, крупных экспортеров. Хотя филиальная сеть значительно меньше, чем у розничных финучреждений.

Прежде чем говорить о продаже госбанков, или пакетов их акций, нужно основательно подготовить почву - их акции должны быть полноправными участниками фондового рынка.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)