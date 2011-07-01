НБУ не изменил список ценных бумаг для обеспечения рефинансирования

Национальный банк Украины оставил без изменений список ценных бумаг, которые он будет принимать в обеспечение под рефинансирование в третьем квартале 2011 года.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №19-015/4721-7944, текстом которой располагает УНИАН.

В частности, НБУ может рассматривать в качестве принятого обеспечения под кредиты рефинансирования государственные облигации Украины, депозитные сертификаты Нацбанка, облигации Государственного ипотечного учреждения, облигации муниципальных займов и облигации предприятий, учтенные банком векселя субъектов хозяйствования, а также банковские векселя, авалированные другим банком.

Регулятор также заявил о проведении на протяжении квартала каждую среду тендера по поддержке ликвидности коммерческих банков.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году объем операций Нацбанка по рефинансированию коммерческих банков составил 5,2 млрд. грн. Статья баланса НБУ «Объем кредитов банкам и другим заемщикам» по состоянию на 1 января 2011 года составляла 60,784 млрд. грн.