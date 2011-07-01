Украинская биржа с 7 июля вводит в обращение "короткие" опционы

Украинская биржа с 7 июля этого года вводит в обращение опционы на фьючерс на индекс украинских акций с датой исполнения раз в месяц ("короткие" опционы).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Как отметили в пресс-службе, главное отличие месячных опционов от квартальных в том, что они имеют меньшую временную стоимость и, как следствие, меньший размер премии, что делает их более интересными для активных игроков.

В пресс-службе отмечают, что появление "коротких" инструментов значительно увеличит количество возможных опционных стратегий и будет способствовать повышению ликвидности на срочном рынке.

В те месяцы, когда завершается обращение квартальных контрактов (март, июнь, сентябрь, декабрь), "короткие" инструменты не вводятся. Таким образом, число исполнений месячных опционов в течение года будет равно восьми. 7 июля в торговую систему срочного рынка будет заведен контракт с исполнением 15 августа.

В настоящей момент на бирже обращаются квартальные опционы ("длинные" опционы).