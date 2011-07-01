Банк «Надра» выплатил 6 млн. долл. дохода по еврооблигациям. Об этом сообщается на сайте банка.

«На прошлой неделе банк «Надра» осуществил выплату ежегодных процентов, размер которых составил около 6 млн. долл., по еврооблигациям, которые были реструктуризированы в июне 2010 года», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 30 июня банк начал выплату основной суммы задолженности перед экспортно-кредитными агентствами, которая будет осуществляться на полугодовой основе до декабря 2017 года.

Как сообщал УНИАН, в июне 2010 года банк завершил процесс реструктуризации еврооблигаций на сумму 175 млн. долл. с погашением в 2010 году и доходностью 9,25% годовых.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

В 2010 году банк «Надра» получил прибыль в размере 4,74 млн. грн. против убытка 1,36 млрд. грн. в 2009 году.

Основными акционерами банка на 1 апреля 2011 года являлись кипрские компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).