ГКЦБФР внесла изменения в порядок эмиссии корпоративных облигаций и их обращения

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР ) на своем заседании 30 июня внесла изменения в порядок осуществления эмиссии корпоративных облигаций и их обращения, касающиеся определения дохода по облигациям и продления сроков их обращения и погашения.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГКЦБФР.

В частности, комиссия разрешила эмитентам определять размер процентного дохода по процентным облигациям при размещении в пределах, определенных решением об открытом (публичном) размещении и проспекте эмиссии облигаций.

По словам директора департамента корпоративных отношений ГКЦБФР Анатолия АМЕЛИНА, данная норма позволит эмитентам более эффективно привлекать ресурсы, оперативно изменяя условия в соответствии с рыночной конъюнктурой. "Таким образом, благодаря данной новации эмитент получает гораздо больше гибкости в привлечении средств", - отметил он.

ГКЦБФР также разрешила эмитентам облигаций в течение срока обращения бумаг вносить в проспект эмиссии изменения относительно продления сроков обращения и погашения в случае выкупа им всего соответствующего выпуска (серии) или согласия на продление таких сроков всех владельцев соответствующего выпуска (серии) облигаций. Соответствующие изменения в проспект эмиссии облигаций могут быть внесены также в случае выкупа эмитентом части облигаций соответствующего выпуска (серии), если все владельцы остальных облигаций дали согласие на продление сроков их обращения и погашения. Продолжительность периода, на который могут быть продлены сроки обращения и погашения облигаций предприятий, не может превышать продолжительности периода, определенного проспектом эмиссии таких облигаций, а повторное продление сроков обращения и погашения облигаций предприятий не допускается. Порядок продления сроков обращения и погашения облигаций предприятий устанавливается ГКЦБФР.

По словам А.АМЕЛИНА, в первую очередь, в данных нормативных изменениях заинтересованы эмитенты-застройщики. "Кризис не позволил большинству из них вовремя завершить строительство и, соответственно, погасить облигации. Мы же создаем для них возможность бесконфликтного урегулирования этих вопросов с инвесторами", - отметил он.