Украинские акции на зарубежных рынках показали разнонаправленную динамику - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на зарубежных рынках, в четверг, 30 июня, продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, акции агрокомпании MHP выросли на 3,13% после значительного падения во время предыдущей торговой сессии. Среди других лидеров роста оказались акции производителя молочных продуктов Milkiland (+1,64%), агропромышленной компании Astarta (+0,52%) и нефтегазовой компании JKX Oil & Gas (+0,49%).

Как сообщают аналитики, торги другими бумагами нефтегазового сектора в четверг закрылись снижением котировок. Так, акции Cadogan Petroleum подешевели на 1,30%, Regal Petroleum – на 0,28%.