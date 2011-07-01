Украинский фондовый рынок сегодня снова вырос
18:45, 01 июля 2011Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 1 июля, повысился на 0,45% – до 899,07 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 141 млн. 83 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,85% – до 2331,55 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 311 млн. 720 тыс. грн., из них на срочном рынке – 60 млн. 308 тыс. грн.
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