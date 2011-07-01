План поступлений от приватизации уже выполнен на 109,6%

18:46, 01 июля 2011
Фондовый рынок
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В Украине с начала 2011 года (по состоянию на 30 июня) от приватизации государственного имущества в Госбюджет поступило 10 млрд. 958 млн. грн., что составляет 109,58% от задания, предусмотренного на текущий год.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Кроме того, поступления средств в Госбюджет от аренды государственного имущества на конец июня составили 410 млн. грн. – 62,6% годового плана. За этот же период в Госбюджет поступило 166 млн. грн. дивидендов, что составляет 111,4% годового плана.

Напомним, основные поступления от приватизации в размере 10 млрд. 575 млн. грн. были получены ФГИУ от продажи 92,79% акций ОАО «Укртелеком». Еще 115 млн. 734 тыс. грн. поступило за реализованный 25,49% госпакет акций ПАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Крупнейшими плательщиками дивидендов на государственную долю в уставных капиталах хозяйственных обществ на сегодня выступили ОАО "Турбоатом" (42,6 млн. грн.), ПАО "Киевэнерго" (23,6 млн. грн.), ПАО "Днепроэнерго" (28,37 млн. грн.), ПАО "Укргидроэнерго" (17,7 млн. грн.).

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