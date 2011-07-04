Проблемы Греции для фондовых рынков отошли на второй план - эксперты

Проблемы Греции для фондовых рынков отошли на второй план после того, как был принят план сокращения государственных затрат и увеличения налогов, что ослабило опасения инвесторов касательно долговых проблем страны.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, торговые площадки Европы и США завершили торги пятницы, 1 июля, в «зеленой зоне» на фоне неожиданного роста индекса экономических условий ISM в производственной сфере США до 55,3 пункта, тогда как ожидалось снижение до 51,8 пункта. Уровень безработицы в еврозоне остался на прежнем уровне – 9,9%.

По информации аналитиков, сегодня публикуется значение индекса цен производителей в зоне евро за май. Начало недели будет довольно вялым в связи с тем, что американские фондовые площадки будут закрыты из-за празднования Дня независимости.

Аналитики отмечают, что торги на украинских фондовых биржах 1 июля завершились ростом индексов. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи хуже рынка закрылся «Укртелеком» (-0,12%). Лидерами роста стали акции Енакиевского металлургического завода (+4,18%), Стахановского вагоностроительного завода (+2,3%) и «Укрсоцбанка» (+1,94%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 1 июля, повысился на 0,45% – до 899,07 пункта. Общий объем торгов составил 141 млн. 83 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,85% – до 2331,55 пункта. Общий объем торгов составил 311 млн. 720 тыс. грн., из них на срочном рынке – 60 млн. 308 тыс. грн.