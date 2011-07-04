Индекс Украинской биржи продолжил движение вверх - эксперт

Индекс Украинской биржи в пятницу, 1 июля, продолжил движение вверх.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сказала аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

По ее информации, самое большое повышение на Украинской бирже в первый день июля показали акции Енакиевского металлургического завода - на 4,2%. Также среди лидеров роста оказались Крюковский вагоностроительный завод, Стахановский вагоностроительный завод и Северный ГОК. Подъем котировок данных эмитентов составил 4,2%, 2,6%, 2,3% и 2,0% соответственно.

Аналитик отметила, что единственный аутсайдером торговой сессии 1 июля среди ликвидных акций Украинской биржи стал «Укртелеком», показав легкое падение на 0,1%.

И.ЗВЯГИНЦЕВА напомнила, что сегодня, 4 июля, американские инвесторы отмечают День независимости США, и торги на фондовых биржах Америки проводиться не будут.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 1 июля, повысился на 0,45% – до 899,07 пункта. Общий объем торгов составил 141 млн. 83 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,85% – до 2331,55 пункта. Общий объем торгов составил 311 млн. 720 тыс. грн., из них на срочном рынке – 60 млн. 308 тыс. грн.