Украинские фондовые рынки показали рост третью сессию подряд - эксперты

Украинские фондовые рынки в пятницу, 1 июля, продемонстрировали рост третью торговую сессию подряд.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидерами роста на Украинской бирже в пятницу стали акции Енакиевского металлургического завода (+4,18%). Бумаги «Азовстали» и Алчевского металлургического комбината также подорожали - на 1,76% и 1,26% соответственно.

Аналитики отмечают, что торги по «Укрсоцбанку» на Украинской бирже в пятницу завершились ростом на 1,94% после шести торговых сессий падения, на протяжении которых котировки банка снизились на 11,6%. 30 июня цена этих бумаг опустилась до уровня самой низкой в этом году.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 1 июля, повысился на 0,45% – до 899,07 пункта. Общий объем торгов составил 141 млн. 83 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,85% – до 2331,55 пункта. Общий объем торгов составил 311 млн. 720 тыс. грн., из них на срочном рынке – 60 млн. 308 тыс. грн.