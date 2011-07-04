Эксперты: украинские акции на зарубежных рынках следовали общей динамике европейских бирж

Украинские акции на зарубежных фондовых рынках в пятницу, 1 июля, следовали общей динамике, наблюдающейся на европейских биржах.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, бумаги горно-рудной компании Ferrexpo 1 июля выросли на 2,2%. С 23 июня акции компании прибавили 11,9%. Среди других лидеров роста оказались бумаги нефтегазовой компании Regal Petroleum (+1,4%).

По словам аналитиков, инвесторы на зарубежных рынках в пятницу распродавали украинские акции агропромышленного сектора. Так, Agroton Holding потерял 4,02%, Milkiland - 2,2%, Kernel Holding - 1,9%. В то же время, стоимость акций агрокомпаний Astarta Holding, Avangard и MHP не изменилась. Нефтегазовые компании Cadogan Petroleum, JKX Oil & Gas также завершили торги без изменений.