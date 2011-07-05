Украинский фондовый рынок снова демонстрирует слабость - эксперт

Украинский фондовый рынок снова демонстрирует слабость.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что индекс Украинской биржи в понедельник, 4 июля, снизился, несмотря на то, что мировые рынки акций продолжили рост. При этом объем торгов украинскими акциями вернулся к минимальным уровням предыдущего месяца, из-за того что празднование Дня независимости в США охладило интерес игроков к событиям на финансовых рынках. К настоящему моменту рост индекса Украинской биржи от минимальных уровней июня составляет 2,5%. В то же время, аналогичный показатель для индекса MSCI Emerging Markets составляет 6,5%. «Отставание украинского рынка акций в целом является закономерным, однако более чем двукратный разрыв в масштабе роста индексов вряд ли оправдан», - полагает аналитик.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, наибольший вклад в снижение индекса Украинской биржи в понедельник внесли акции «Райффайзен банка Аваль». Так, снижение котировок банка ответственно за потерю 3,3 из 4,85 пункта снижения индекса. При этом объем торгов акциями данного эмитента составил менее 0,5 млн. грн. «Это говорит о том, что снижение акций «Райффайзен банка Аваль» на 2,1%, которое способствовало продажам по широкому спектру эмитентов, является разовым событием, вызванным дефицитом ликвидности в большей степени, а не выражением настроения участников рынка», - считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 4 июля, повысился на 0,35% – до 902,18 пункта. Общий объем торгов составил 191 млн. 137 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,21% – до 2326,70 пункта. Общий объем торгов составил 128 млн. 668 тыс. грн., из них на срочном рынке – 21 млн. 597 тыс. грн.