Эксперт: коррекция на мировых рынках акций не должна затянуться более чем на 1-2 сессии

Коррекция на мировых рынках акций не должна затянуться более чем на 1-2 торговых сессии.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 минимально корректируются после наиболее сильного роста почти за два года. «После того как индекс DJIA прибавил за неделю 5,4%, а индекс NASDAQ – 6,15%, коррекция на рынках акций кажется неизбежной и вопрос заключается лишь в масштабе предстоящего снижения», - считает аналитик.

В то же время, добавил он, участники рынка могут найти повод для беспокойства и за пределами обычного стремления рынка к фиксированию прибыли после быстрого роста. Так, рейтинговое агентство Moody’s высказало опасения относительно муниципального долга Китая, предполагая возможное снижения инвестиционного рейтинга для данной отрасли.

По мнению аналитика, «несмотря на то, что технические факторы обещают предопределить динамику рынков акций на ближайшие две торговых сессии (после чего внимание вновь будет направлено на публикацию экономических данных), участники рынка могут опередить развитие событий и поверить в улучшение новостного фона заранее. Такое развитие событий должно ограничить масштаб коррекции на рынках акций. Например, уровень 1300 пунктов по индексу S&P 500 на данный момент выглядит сильным уровнем поддержки».