Торги на биржах Европы вчера прошли в основном на положительной территории - эксперты

Торги на фондовых площадках Европы в понедельник, 4 июля, проходили преимущественно на положительной территории.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, в субботу министры финансов ЕС одобрили выделение Греции очередного транша помощи до середины июля. Промышленные цены в Еврозоне снизились на 0,2%, тогда как ожидалось снижение на 0,1%. Торговые площадки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Независимости.

По информации аналитиков, сегодня в еврозоне выйдут комбинированный индекс деловой активности за июнь и данные по розничным продажам за май. В США будут опубликованы данные по заказам в обрабатывающей промышленности.

Аналитики констатируют, что торги на украинских фондовых бплощадках в понедельник завершились со смешанной динамикой индексов. Торги проходили при низких объемах в свете отсутствия внешнего новостного фона. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали акции Алчевского меткомбината (+1,02%), «Азовстали» (+0,85%) и «Укрсоцбанка» (+0,44%). Наибольшее снижение показали бумаги «Райффайзен банка Аваль» (-2,06%) и «Захидэнерго» (-0,92%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 4 июля, повысился на 0,35% – до 902,18 пункта. Общий объем торгов составил 191 млн. 137 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,21% – до 2326,70 пункта. Общий объем торгов составил 128 млн. 668 тыс. грн., из них на срочном рынке – 21 млн. 597 тыс. грн.