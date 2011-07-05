Парламент сократил перечень предприятий, которые не подлежат приватизации

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменения в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации" относительно сокращения перечня предприятий, не подлежащих приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 244 народных депутата из 384, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается из перечней объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, и объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы, исключить предприятия, органами управления которых являются Минпромполитики, Минагропром и «Укрстройматериалы».

В частности, данным законопроектом из перечня объектов, не подлежащих приватизации, но имеющих право на корпоратизацию, исключаются предприятия титановой отрасли - Крымское производственное объединение "Титан", Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат, Иршанский государственный горно-обогатительный комбинат, Запорожский государственный титано-магниевый комбинат.