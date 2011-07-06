ФГИ начал подготовку к продаже "Закарпатьеоблэнерго", "Киевэнерго" и "Западэнерго"

Фонд государственного имущества начал подготовку к продаже на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона 25% акций ПАО "Киевэнерго", 45,103% ПАО "Западэнерго" и 50% ПАО "Закарпатьеоблэнерго".

Об этом сообщает официальное издание ФГИ "Ведомости приватизации".

ФГИ также приглашает потенциальных покупателей принять участие в разработке условий продажи данных госпакетов акций.

Напомним, Кабинет министров своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель ФГИ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что ФГИ утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.