Негативные настроения на фондовых рынках связаны со слабой статистикой из США - эксперты

Негативные настроения на рынке во вторник, 5 июля, были связаны со слабой статистикой из США.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, объемы промышленных заказов в США увеличились на 0,8%, что оказалось хуже ожиданий рынка, так как аналитики прогнозировали рост на 1%. Комбинированный индекс деловой активности снизился в июне до 53,3 с 55,8 пункта - это самое низкое значение индекса за последнее время.

Аналитики отмечают, что торги на западных фондовых площадках во вторник проходили со смешанной динамикой индексов. Сессия на украинских площадках в этот день завершилась на негативной территории. Торги проходили при низких объемах в свете отсутствия внешнего новостного фона. Все предприятия индексной корзины Украинской биржи, за исключением «Укрнафты» (+0,38%), завершили день в красной зоне. Лидерами снижения стали акции Авдеевского КХЗ (-1.53%), «Стирола» (-1%) и «Мотор Сичи» (-0,82%).

По информации аналитиков, сегодня публикуются пересмотренный ВВП в еврозоне за первый квартал и данные по промышленным заказам Германии за май. В США выходят индикатор занятости ADP за июнь и индекс деловых условий ISM в непроизводственной сфере.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 5 июля, снизился на 0,36% – до 898,89 пункта. Общий объем торгов составил 768 млн. 500 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,54% – до 2314,09 пункта. Общий объем торгов составил 161 млн. грн., из них на срочном рынке – 41 млн. грн.