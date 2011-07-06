Эксперт: украинский рынок акций во вторник продолжил снижение

Украинский рынок акций во вторник, 5 июля, продолжил снижение, несмотря на преобладание положительных настроений на мировых площадках.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, индекс Украинской биржи по итогам сессии вторника снизился на фоне привычно низкого объема торгов. Так, средний за 10 последних торговых сессий объем операций с акциями на рынке заявок Украинской биржи находится на уровне 45 млн. грн., что в два раза ниже аналогичного уровня середины мая текущего года.

П.ИЛЬЯШЕНКО отметил, что среди компаний, которые входят в состав индекса Украинской биржи, на положительной территории во вторник удалось закрыться лишь акциям «Укрнафты» (+0,4%). Снижение возглавили акции Авдеевского КХЗ (-1,5%). Масштаб снижения других индексных акций не превысил отметки в 1%. Среди акций второго эшелона худший результат показали акции Центрального ГОКа, котировки которых понизились на 4,9%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 5 июля, снизился на 0,36% – до 898,89 пункта. Общий объем торгов составил 768 млн. 500 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,54% – до 2314,09 пункта. Общий объем торгов составил 161 млн. грн., из них на срочном рынке – 41 млн. грн.