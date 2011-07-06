Реакция фондового рынка на беспокойства о ситуации в финансовом секторе сдержанная - эксперт

Реакция фондового рынка на беспокойства относительно ситуации в финансовом секторе является сдержанной.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что, хотя в ходе вчерашней торговой сессии акции представителей финансового сектора стали аутсайдером среди секторов индекса S&P 500, масштаб их снижения не превысил 0,8%. Кроме того, сегодня утром снижение котировок банков в Китае не превышало 2%, что можно назвать ощутимой реакцией, но также далекой от состояния паники.

По мнению аналитика, «описанные поводы для волнения должны быть учтены рынком. Например, предстоящая мягкая реструктуризация греческих долгов должна стать позитивным прецедентом для остальных стран группы PIGS, а будущие проблемы Китая в сегменте муниципального долга являются долгосрочными и структурными и известны рынку еще с весны 2010 года».

Тем не менее, считает П.ИЛЬЯШЕНКО, финансовые рынки и акции компаний финансового сектора остаются под некоторым давлением. Проблемой развитых стран остается суверенный долговой кризис. Так, после того, как рейтинговое агентство Moody`s лишило Португалию инвестиционного рейтинга, инвесторы беспокоятся о необходимости принятия второго пакета помощи по примеру Греции. В странах с развивающейся экономикой игроки взволнованы продажей долей в основных коммерческих банках Китая (Bank of China и China Construction Bank) государственной финансовой компанией Сингапура Temasek. Незначительный рост волатильности на рынках акций также можно объяснить заявлениями Moody`s о том, что официальные власти Китая недооценивают размер муниципального долгового рынка на 541 млрд. долларов.