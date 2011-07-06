Индекс Украинской биржи упал из-за негативных тенденций на мировых рынках - эксперт

Торги на Украинской бирже в среду, 6 июля, проходили на отрицательной территории, чему способствовали негативные тенденции на мировых фондовых площадках.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее информации, в течение дня главный биржевой индикатор неоднократно менял направление своего движение в рамках узкого диапазона – 2300-2312 пунктов. Минимальные объемы торгов делают украинский рынок легкоподвижным, что отражается на динамике сводного индикатора. По итогам сессии 6 июля индекс Украинской биржи просел на 0,30% до 2307,09 пункта. Общий объем торгов составил 142,5 млн. грн.

Как сообщила Я.ЛАВРИК, к началу торгов на отечественных площадках сформировался умеренно-негативный внешний фон, что стало причиной открытия сессии на Украинской бирже небольшим «гэпом» вниз. Давление на зарубежные площадки по-прежнему оказывали долговые проблемы периферийных стран Европы. Во вторник уже после закрытия торгов на площадках «Старого света» вышла новость о понижении рейтинга долгосрочных государственных облигаций Португалии ниже инвестиционного уровня. В среду спрэд доходности десятилетних португальских и немецких облигаций вырос до 9,22%. Однако такое развитие событий было ожидаемо инвесторами, поэтому реакция рынков была вполне сдержанной.

Аналитик добавила, что вторым важным моментом, который оказался 6 июля в фокусе – очередное повышение процентных ставок в Китае. Так, в борьбе с инфляцией власти «Поднебесной» продолжают ужесточать денежно-кредитную политику и уже третий раз с начала 2011 года повышают базовую учетную ставку.

По словам Я.ЛАВРИК, под давлением внешнего негатива котировки практически всех ликвидных бумаг Украинской биржи в среду торговались с понижением. При этом активных продаж на украинском рынке, как, собственно, и на внешних площадках, не наблюдалось. «В преддверии старта сезона отчетности зарубежных компаний игроки частично сохраняют позиции в бумагах, надеясь, что негатив по большей части уже отыгран рынками и в ближайшем будущем нас ожидает умеренный рост. В свою очередь, большинство экспертов полагают, что финансовые результаты американских компаний за второй квартал окажутся вполне позитивными, что, безусловно, должно оказать поддержку всем фондовым биржам», - подчеркнула аналитик.

Как отметила Я.ЛАВРИК, в лидерах падения среди ликвидных бумаг Украинской биржи в среду закрепились акции «Укрсоцбанка» (-1,32%). Хуже рынка выглядели бумаги «Укртелекома» (-0,77%), «Центрэнерго» (-0,62%), «Азовстали» (-0,64%). В то же время, хороший рост показали котировки «Стирола» (+3,23%), Стахановского ВСЗ (+2,27%), а также слаболиквидных бумаг «Днепроэнерго» (+1,28%) и Новомосковского ТЗ (+0,96%). Поддержку акциям последнего оказали опубликованные производственные показатели за первое полугодие.