Украинская Coal Energy намерена привлечь на IPO около 130 млн. долл.

Украинская угольная компания Coal Energy намерена привлечь в рамках первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже около 130 млн. долл.

Согласно опубликованному сегодня проспекту эмиссии, которым располагает УНИАН, компания хочет продать около 11,25 млн. акций, максимальная цена которых определена в 32 злотых (1 долл. =2,7 злот.).

Исходя из выставленного на продажу пакета в 25% акций, компания оценила себя в 520 млн. долл.

Определение окончательной цены размещения запланировано на 15 июля, а первый листинг - на 4 августа.

62 млн. долл. из привлеченных средств компания намерена направить на финансирование своего пятилетнего инвестиционного плана стоимостью 287 млн. долл.

Кроме того, Coal Energy планирует потратить средства IPO на получение новых лицензий на добычу, уменьшение кредитной нагрузки, увеличение оборотного капитала и финансирование других проектов по своему развитию.

Организаторами размещения выбраны Dragon Capital и Dom maklerski BZ WBK.

Справка УНИАН. Coal Energy занимается добычей угля в Украине.

По классификации JORC, компания владеет ресурсами каменного угля в объеме 235,5 млн. тонн, из которых 151,2 млн. тонн составляют подтвержденные и вероятные извлекаемые запасы.

Coal Energy эксплуатирует десять угольных шахт, завод по переработке угольных отвалов, а также обогатительную фабрику.

За первые три квартала 2011 финансового года, который заканчивается 30 июня, компания произвела 1,28 млн. тонн угля.

Продажи компании за этот период составили 109,2 млн. долларов, EBITDA – 40,4 млн. долларов США, а чистая прибыль – 29,6 млн. долларов.